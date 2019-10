Vikerraadio saatesarja "Eesti lugu" 600. lugu on pühendatud Hiiumaale

"Maa ja meri on mõlemad väga tähtsad, sest ilma mereta ju saart ei oleks ning mere lähedus, suur avarus ja tuulte toimetamine on inimesi kujundanud, aga seesama väikene saar maana on olnud samuti tähtis," ütleb Põllo saates sel laupäeval.

Avalikul salvestusel Hiiumaa muuseumi Pikas Majas Kärdlas salvestati ka järgnevad saated. "Eesti loo" 601. saates räägivad Hiiumaa mereajaloo uurijad klubist Pühalepa Vanamehed eesotsas Endel Lepistoga meremeeste jutte legendaarsetest Hiiumaa meresõitjatest, 602. saade on Hiiumaa ettevõtluse ajaloost ja Kärdla kalevivabrikust, mis asutati 190 aastat tagasi. Ühest esimesest suurvabrikust Eestis räägib Hiiumaa muuseumi teadur Kauri Kiivramees. Saadetes osalesid ka teised hiidlased publiku hulgast.

"Eesti lugu" läks esmakordselt Vikerraadio eetrisse 15 aastat tagasi. Saate toimetaja Piret Kriivani sõnul on sarja eesmärk rääkida sellest, kuidas meil on rahvusena õnnestunud kõigi raskuste kiuste 21. sajandisse välja jõuda. Saatesarja 599 varasemat lugu on alates 2004. aastast jutustanud eestlaste elust muinasajal, keskajal, reformatsiooni ja Liivimaa sõdade ajajärgul. Samuti võib varamust leida saated alapealkirjaga "Täna 90 aastat tagasi", mis keskendusid Eesti iseseisvumisele ja Vabadussõjale. Vikerraadio saade on uurinud ka seda, miks on Eestist erinevatel aegadel ära mindud, olgu itta või läände, ja mis põhjustel tagasi tullakse. Kavas on olnud Eesti, Läti ja Soome 100. aastapäevale pühendatud minisarjad ja Eestis seni vähekäsitletud Saksa 1918. aasta okupatsiooni ajast ning Eesti ajaloo suurkujudest Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist.

Saatesarja tegemisel on osalenud üle 140 ajaloolase, arheoloogi, etnograafi, rahvaluuleteadlase Eesti ülikoolidest ja teistest teadusasutustest: Enn Tarvel ja Raimo Pullat, Ain Mäesalu, Ago Pajur, Jüri Kivimäe, Aadu Must, Valter Lang, Lauri Vahtre, Küllo Arjakas, Marju Kõivupuu ja paljud teised oma ala asjatundjad. Samuti estofiilid Soomest ja Lätist, nagu Seppo Zetterberg, Anu Marttila jt. Saate helirežissöör on Vivika Ludvig.

"Eesti lugu" on Vikerraadio kavas laupäeviti kell 13.05 ja kordusena esmaspäeviti kell 23.00.

Saateid saab järele kuulata siit. Saate tegemisi saab jälgida ka Facebookis.