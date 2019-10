"Rakett 69" vilistlased korraldavad Saku Suurhallis suurejoonelise teadusetenduse

15. ja 16. novembril toovad Rakett 69 vilistlased Arnold Rein Tatunts ja Mats Mikkor Saku Suurhalli lavale enneolematud teadustrikid. Läbi efektsete katsete näidatakse KVARK showl teaduse põnevamat poolt. Euroopa suurimal teadusetendusel astuvad üles veel lindilkõndija Jaan Roose, trikijalgpallur Eno Lints, trummar Reigo Ahven ja Liis Lemsalu.

"KVARK showga tõestame, et teadus on palju enam kui vaid numbrid ja valemid. Astume teadusteatrist sammukese edasi ja otse Saku Suurhalli lavale, kus on parajalt ruumi, et tõeliselt võimsaid teaduskatseid teha. Mõni katse on isegi selline, mida pole varem sellises mastaabis tehtud," sõnas üks KVARK show peaesinejatest Arnold Rein Tatunts.

Noorteadlaste tandemi teine liige Mats Mikkor lisas, et KVARK show puhul pole tegemist mustkunstiga. "Toome välja need saladused, mis suurejooneliste katsete taga on, sest see on oluline osa meeldejäävast elamusest maailma mõistmisel," lisas Mikkor. Mõlemad kinnitavad, et eesmärk on nii noored kui ka täiskasvanud pärast sündmust teaduspisikuga koju saata.

Teadusetenduse loomisel ei ole piirdutud vaid lavaliste efektidega, läbi katsete mõistmise antakse publikule võimalus maailma näha uue pilguga. Üks tähtsamaid loodusseadusi ütleb, et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise. Seda seaduspärasust demonstreerib lindilkõndija Jaan Roose, kes selle nähtuse tõttu peadpööritavatesse kõrgustesse hüpata saab. Erinevate loodusseaduste demonstreerimiseks on kaasatud veel trikijalgpallur Eno Lints, trummar Reigo Ahven ja Liis Lemsalu.

KVARK show valmib koostöös "Rakett 69" saate ülesannete loojatega. Etendused toimuvad 15. ja 16. novembril Saku Suurhallis.