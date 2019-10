Nädalavahetus toob rohkelt teatrisündmusi

Reedel alustab teatrifestival Kuldne Mask Eestis, mis toimub korraga nii Tallinnas, Narvas, Sillamäel kui ka Kohtla-Järvel. Festivaliprogrammi kuuluvad parimate Venemaa teatrite lavastused, mis on olnud teatripreemia Kuldne Mask nominendid või laureaadid. Kõigil etendustel on eestikeelne sünkroontõlge. Lisaks on kavas eriprogrammid, meistriklassid, loomingulised kohtumised ja diskussioonid.

Laupäeval esietendub tervelt kaks lavastust. Tallinna Linnateatri Taevalaval jõuab publikuni "Gorge Mastromase rituaalne tapmine". Loo autor on Dennis Kelly, aga eesti keelde on selle tõlkinud Anu Lamp. Lavastaja Priit Pius, kunstnik Kristjan Suits, helilooja ja muusikaline kujundaja Andres Kõpper, valguskujundaja Mari-Riin Paavo. Mängivad Märt Pius, Liis Lass, Tõnn Lamp, Evelin Võigemast, Allan Noormets, Mikk Jürjens & Karl-Markus Pihlakas.

Tartu Uues Teatris esietendub Renate Keerdi lavastus "LÄVI". Laval Kompanii Nii trupp Liisa Tetsmann, Gerda-Anette Allikas & Taavi Rei.

Rakveres toimub laupäeval ja pühapäeval teatrifestival Popolam/Pooleks, kus astuvad põnevate lavateostega žürii ja vaatajate ette tunnustatud (harrastus)teatrid Venemaalt, Ukrainast, Lätist, Leedust, Eestist.

Reedel jõuab kinodesse Eesti esimene täispikk õudusfilm "Kiirtee põrgusse", mis räägib kahest vennast, kes satuvad üksikus metsatalus õõvastavate sündmuste keskele. Filmi keskmes on vennad Markus ja Tom, keda kejastavad Franz Malmsten ja Kristjan Kasearu. Filmi režissöör on Urmas Eero Liiv.

Eesti Televisiooni ekraanile jõuab reedest uus seriaal "Lahutus Eesti moodi", mille peaosades säravad Liina Vahtrik ja Jan Uuspõld. Draamakomöödia paneb osalised pöörastesse ja koomilistesse olukordadesse, põimides loosse ka ühiskonda laiemalt puudutavad hoovused. Uue seriaali on kirjutanud Martin Algus, režissöör on Ergo Kuld.