"Terve Eestiga vähi vastu" kontserdi annetustelefonidele kogunes 49 128 eurot

13. septembril allkirjastasid vabariigi peaminister Jüri Ratas, rahvusvahelise vähivastase liidu juht ( UICC ) Cary Adams ja Eesti vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere maailma vähideklaratsiooni hea tahte avaldusena. Selle tähtsa sündmuse puhul toimus Rahvusooperis Estonia suur heategevuskontsert, mille salvestas ETV meeskond.

14. ja 15. septembril näitasid nii ETV kui ka ETV+ vähiliidu heategevuskontserti. Kontserdi eetrisoleku ajal said annetusi teha ka televaatajad. Annetustelefonidele annetatud summa on 49 128 eurot, mida vähiliit kasutab vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks.

Kuigi vähk on üks peamisi surma põhjuseid Eestis, siis täna ei ole Eesti riigi keskses tervishoiupoliitikas vähispetsiifilisi eesmärke, mida tahetakse saavutada. Riiklik vähistrateegia lõppes juba 31. detsembril 2015. aastal.

Eesti vähiregistri andmetel registreeriti 2016. aastal Eestis 8788 esmast vähijuhtu ja 3834 vähist põhjustatud surma ning prognoositakse, et vähi mõju rahva tervisele aja jooksul vaid kasvab.

Eesti vähiliit juhib ühiskonna tähelepanu sellele, et Eesti riik vajab terviklikku ja süsteemset haiguste ennetamise programmi, mille keskmeks on inimene. Kindlasti on oluline tõsta inimeste enda teadlikkust võimendades sõnumit, et vähki saab ennetada või varakult avastada, mis aitaks oluliselt vähendada vähisurmade arvu.

"Kuna ülemaailmse eesmärgini vähendada mitte-nakkuslikesse haigustesse enneaegset suremust 25 protsendi võrra on jäänud pisut vähem kui kuus aastat, siis peavad valitsused tegutsema kohe praegu, et nende juhitud riikides oleksid vähikoormuse vähendamiseks kõikehõlmavad ja hästi finantseeritud riiklikud vähitõrjeprogrammid. Eesti allkiri maailma vähideklaratsiooniga liitumise aktil on selge kohustus tugevamate ennetusmeetmete loomiseks ning kvaliteetse diagnostika, aktiiv- ja palliatiivravi kättesaadavuse tagamiseks," ütles dr Cary Adams.

Vähiliit tänab kõiki häid inimesi, kes pidasid oluliseks annetada vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks.