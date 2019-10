Harry ja Meghani sõnul on poeg Archie pärinud isa punapäisuse geeni

Kuninglik paar Harry ja Meghan kinnitasid, et nende pooleaastane poeg Archie on pärinud isa punapäisuse geeni.

Sussexi hertsog ja hertsoginna avaldasid Archie juuksevärvi teisipäeval Londonis toimunud WellChild tänuüritusel, vahendas Huffington Post.

WellChild on Briti heategevusorganisatsioon, mis toetab haigeid lapsi ja nende hooldajaid. Harry ja Meghan osalesid ogranisatsiooni korraldatud pidustustel ning avaldasid siis pressi juuresolekul, et Archie on pärinud oma isa punapäisuse.

Küsimuse, kas värske ilmakodanik on pärinud selles osas isa või ema geenid, küsis 11-aastane Milly. "Meghan ütles. et ta on pärinud ja Harry lisas, et kindlasti on pärinud, sest seda on näha lapse kulmudest," meenutas küsimuse esitanud Milly ema Angela Sunderland.

Harry oli lisanud, et pojal polnud esimesed viis kuud ühtegi juuksekarva. "Meghan ütles seepeale, et kui ta on poja laste mängugruppidesse viinud, on teistel lastel sama vähe või üldse mitte juukseid," lisasid küsimuse autorid.

Briti kuningapere värskeim liige Archie, täisnimega Archie Harrison Mountbatten-Windsor sündis tänavu 6. mail.