Sünne Valtri kaotas 45 kilogrammi: tahan olla selline nagu oma peigmehega kohtudes

Patuse Poole endine solist Sünne Valtri on pärast bändi laialiminekut teinud elus kannapöörde ning pühendab rohkem aega iseendale. Kolme aastaga on Valtri kaotanud 45 kilogrammi.

"Ütleme nii, et mul on nüüd aega iseenda jaoks rohkem kui enne. Sai lõpuks ennast käsile võetud," põhjendas Valtri oma elumuutust ETV saates "Ringvaade". "Minu jaoks oli kogu süsteemile vaja restarti ja seda ma ka tegin," lisas ta.

Valtri lisas, et tegelikult ei meeldi talle kaalunumbritest väga rääkida. "Sest dieedipidamine ei ole kaks nädalat veejoomist, õunte söömist ja näljutamist, see on väga pikk protsess," tõdes ta.

Valtri rõhutas, et tema trenn on lava, pigem on ta käsile võtnud toitumise. "Umbes neli aastat tagasi ma sai sõin küll burgereid," ütles Valtri, et on nüüd nii palju muutunud, et sööb burgeri asemel avokaadosid. "Hoolitsen enda eest teises võtmes," arutles ta.

Valtri ütles, et kaalukaotuse taga on tegelikult jonn. "Ma isegi nimetaksin seda natuke jonnimiseks. Kui inimene vaatab ühel päeval peeglisse ja leiab, et ei taha selline olla, peab midagi ette võtma," lausus ta.

Kuigi kõige kriitilisemast hetkest on Valtri kaotanud 45 kilogrammi, ei ole tema ideaalkaal veel käes. "Ma tahan olla selline nagu ma olin siis, kui ma kohtusin oma peigmehega, kes nüüdseks on minu abikaasa," ütles Valtri.