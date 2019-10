Remo Savisaar aasta loodusfotost: sellist asja annab tabada

Savisaar ütles, et foto saagist ja saakloomast on suurepärane. "Mind köitis kohe see pilt. Mis ta põnevaks teeb? Kogu see tegevus. Minu jaoks ja üldse fotograafide jaoks ongi kõige ihaldatum see kategooria, kus midagi toimub," selgitas Savisaar ETV saates "Ringvaade".

Pildil on Savisaare sõnul korraga kahe looma omavaheline kõne, võimas taust ja poosid. "Sellist asja annab tabada ja teravus on täiesti paigas. Vinge võte," kiitis Savisaar võidutööd.

Auhindu jagati ka lastele, parim noor fotograaf on Cruz Erdmann, kes tegi pildi kalmaarist. Savisaar tõdes, et kui veealused fotod teda tavaliselt ei köida, hakkas Erdmanni pilt võimsate värvidega hästi silma.

Teiste seas sai tähelepanu ka Sven Zaceki droonifoto Karula rahvuspargist.

Savisaar tõdes, et õige hetke tabamine võib tegelikult võtta lugematul hulgal kaadreid. "Mul oli täna endal ka selline hetk, et pildistasin rabapistrikut ja hiljem vaatasin, palju ma pilte tegin. Ma tegin 1200 pilti," tõi ta näite.