Liisi Eesmaa president Kaljulaidi garderoobist: praktiline meel ja sportlik hing

Kogu presidentuuri aja jooksul on Kaljulaid kulutanud oma garderoobi peale umbes 90 000 eurot. "See on kahe inimese peale jaotatud summa ja vaadates eelnevaid kulutusi, mis on olnud, ütleksin ma, et see on kõige minimaalsem ja säästlikum presidendipaar meie ajaloos," ütles Eesmaa ETV saates "Ringvaade".

Eesmaa lisas, et president ei ole moeikoon, tema roll on esindada riiki ja Eesti rahvast. "Tema olulisem eesmärk ei ole olla meie moeikoon, vaid vaimueeskuju. Minu jaoks ta teeb seda väga inspireerivalt," kiitis moekunstnik.

Eesmaa sõnul paistab Kaljulaidi puhul silma range ja minimalistlik joon. "Aksessuaare ja suuri ehteid ta üldiselt üldse ei kanda. Mulle tundub, et tegemist on praktilise meele ja sportliku hingega," arutles Eesmaa.

President armastab näiteks taaskasutust, kandes samu kostüüme mitmeid kordi ja erinevatel üritustel. Üks presidendi lemmikkleite on Lilli Jahilo disainitud roheline kleit, mida ta on kandnud väga erinevatel üritustel. "Meie president armastab Eesti disaini ja see on üks kõige toredamaid asju üldse," lisas Eesmaa, et president peabki välja nägema esinduslik.