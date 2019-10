Elton John rääkis "Ringvaatele" avameelselt tervisest: olen kui põrgust läbi käinud

"Tahtsin näidata, kui raske on olla edukas artist. Kuidas elasin läbi keerulisi aegu ja kuidas lõpuks oma elu jalule sain," ütles John "Ringvaatele", lisades, et selline on tema elu tänase päevani välja.

Tõuke raamatu avaldamiseks andis Johnile abikaasa David Furnish, kes leidis, et nende kahel pojal võiks olla isast üks korralik meenutusraamat. "David ütles: "Sul on lapsed. Nad peavad tõde teadma." Minust on kirjutatud nii palju elulooraamatuid, mis pole tõesed," selgitas John.

Raamatu autoriks valis John Alexis Petridise, sest ta on üks lõbusamaid inimesi, keda John teab. "Hakkasin temaga töötama umbes kaks aastat tagasi. Ja mõtlesin, et kuidas see üldse õnnestub, kuidas ma midagi mäletan," kirjeldas John.

Ta võrdles raamatukirjutamist võõrutusraviga. "Mulle öeldi, et kirjuta midagi. Ütlesin, et ma ei tea, ei mäleta, millest ma alustan? Aga me alustasime, aastal 1975," lisas John.

Johni sõnul oli see hea aasta loo alustamiseks. "Mu elu oli hullumeelne, see oli minu karjääri tipp. Kui oleksin alustanud lapsepõlvest, olnuks vist raskem. Alustasime kergematest asjadest. Kuigi needki olid üsna värvikad. Olin basseinis ja üritasin end tappa kaks päeva enne Dodgersi staadioni kontserti," meenutas John üht õõvastavamat seika.

Johni sõnul oli hämmastav, palju ta mäletas. "Mu elus on neli-viis korda juhtunud midagi sellist, kui tegin otsuse ja see muutis mu elu. Sa pead hea õnne peale lootma. Ütlen alati noortele artistidele, et ärgu kartku riskimist," ütles John, mille järgi tema elab.

Hoog aina parem

Üle 5000 kontserdi andnud John lisas, et tema hoog läheb aina paremaks. "Isegi kui palju uimasteid tarbisin, mängisin ikka muusikat edasi. Kirjutasin muusikat, salvestasin. Sest see on olnud minu elu pidepunkt," ütles John, et on muusikast alati tuge saanud.

Esimest korda räägib Elton ausalt ka teda viimastel aastatel kimbutanud väga tõsistest tervisemuredest. "Olen kui põrgust läbi käinud. Enne eesnäärmevähi lõikust pidin peaaegu hauda minema pimesoolega. Ma ei teadnud sellest probleemist midagi. Andsin 10-11 kontserti, olin 24 lennul lõhkenud pimesoolega. Jumal teab, kuidas selle üle elasin," ütles John.

Mehe eesnääret lõigati aastal 2017. "Siis hakkasid mul kehasse kogunema vedelikud. See tähendas kahte kuud põrgut. Probleem lahendati. Ma mängisin endiselt Las Vegases, ise valudes. Ei tea, kuidas," meenutas John üht keerulisemat aega oma karjääris.

Lõuna-Ameerikas korjas John endale külge viiruse. "Olin antibiootikumide peal

algse infektsiooni pärast. Siis aga selgus, et olukord oli hullem, kui arstid olid arvanud. Ma teadsin küll, et olen väga haige, aga mitte seda, et lausa minekul. Ja mina ei saanud mõelda muust, kui et tahaks oma poegi näha, seda, kuidas nad suureks kasvavad," kirjeldas John.

John tunnistas, et tal on olnud uskumatu elu paljude tõusude ja mõõnadega, kuid peab end tõeliseks õnneseeneks. "Kui oled selline õnneseen nagu mina, saanud elada sellist elu, õnnistatuna nii nagu mina, kellel on imearmsad lapsed, hea abikaasa, karjäär. Kõik, mida üldse oskaksin tahta," tunnistas John.

"Mina. Elton John" ilmus teisipäeval Suurbritannias ning täna paljudes teistes riikides kogu maailmas. Muuhulgas ka Eestis.