Lasteekraani keskkonnas on nüüd vaatamiseks terve hooaeg lastesarja "Mina ja Miia"

Noorte vaatajate seas ülipopulaarne sari "Mina ja Miina" on lugu 12-aastasest Miiast, kes avastab end imelisest maailmast, kus elavad haldjad ja ükssarvikud, paanid ning lohed. Kui kurjal kuningal Pantheal on oma plaanid idüllilise kuningriigiga, on just ükssarvikute keelt mõistev Miia see, kel võimalus see paik päästa.

"Mina ja Miia" tegelased on lastele tuttavad tele-ekraanilt. Lasteekraan.ee annab nüüd esmakordselt võimaluse järjest ära vaadata sarja terve avahooaja, mida on kokku 26 osa. Juba novembris tuleb Lasteekraani lehele ka sarja teine hooaeg ning peagi on oodata kolmandatki. Nagu kõikidel lastekeskkonnas nähtavatel sarjadel, on ka "Mina ja Miia" eestikeelse pealelugemisega ja sobib seetõttu vaatamiseks ka väiksematele vaatajatele.

"Mina ja Miia" kõrval on Lasteekraani lehel teisigi sarju, mida saab vaadata praegu vaid veebis, sh näiteks kolm täispikka "Muumiaklutt Dummie" filmi ja värvilise animasarja "Riuklikud loomad" 20 osa.

Möödunud kolmapäeval avatud Lasteekraan.ee on esimeste päevadega osutunud ülipopulaarseks - ERRi uuel lastekeskkonnal on juba rohkem kui 15 000 külastajat. Lasteportaalist leiab nii häid eestikeelseid multifilme, filme ja lastesaateid, aga ka erinevaid mänge ja kuulamiseks suure valiku "Õhtujutte".