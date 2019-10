Lenny Kravitz esineb üle kümne aasta taas Eestis

6. juunil esineb Saku Suurhallis laulja, helilooja ja mitmekordne Grammy auhinna võitja Lenny Kravitz. Muusiku uus kontserttuur "Here To Love Tour 2020" on järg kaks aastat kestnud maailmaturneele stuudioalbumi "Raise Vibrations" toetuseks.

Oma viimasel stuudioalbumil "Raise Vibration" taaselustab Kravitz 1989. aastal kasutusele võetud sensuaalset muusikasegu, mis sulatab kokku roki, bluusi, souli, funki, jazzi, reggae, r&b ja popi. Kriitikute sõnul peegeldab uus plaat läbi ja lõhki tõelist Kravitzit.

Lisaks oma soololoomingule on 55-aastane Lenny Kravitz kirjutanud ja produtseerinud lugusid paljudele kuulsatele muusikutele, kelle hulgas on Madonna, Vanessa Paradis, Aerosmith ja Mick Jagger. Lenny lugusid võib kuulda ka mitmes hittfilmis.

Ise on Kravitz löönud kaasa sellistes filmides nagu "Precious", "Näljamängud", "Näljamängud: Lahvatab leek" ja "Ülemteener". Lisaks oma tegevustele muusika- ja filmivaldkonnas, on ta asutanud ka loovfirma Kravitz Design Inc., mis pakub erinevaid reklaami-, disaini-, tootearendus- ja brändimisteenuseid. Lenny on ka Dom Perignoni loovjuhiks.

Lenny Kravitz esineb Saku Suurhallis laupäeval, 6. juunil 2020, kus laulja astub lavale koos oma rokkorkestriga. Kravitz esitab materjali nii uuelt albumilt kui ka oma tuntumaid palasid – teiste seas kõlavad Tallinnas "Fly Away", "I Belong To You", "American Woman", "It Ain't Over 'Til It's Over", "Mr. Cab Driver", "Are You Gonna Go My Way", "Let Love Rule".

Kravitz pidi viimati Eestis esinema 2014. aastal, kuid tühistas kontserdi haiguse tõttu. Kravitzi varasemad kontserdid Eestis toimusid 2005. aastal A. Le Coq Arenal ja 2008. aastal Saku Suurhallis.