Kristjan Kasearu esimesest filmirollist: olin väga süütu selle koha pealt

Muusik ja näitleja Kristjan Kasearu on uue Eesti õudusfilmi "Kiirtee põrgusse" üks peaosalistest, kuid tunnistas, et näitlemine tuleb tal pigem intuitsioonist kui teadmistest.

"Kiirtee põrgusse" on teine täispikk film, kus Kasearu mängib. Esimene neist oli Kadri Kõusaare "Magnus", vahendas Raadio 2 hommikuprogramm.

Kasearu meenutas, et sattus "Magnuse" peaosa mängima väga juhuslikult. "Ma olin ikka väga süütu selle koha pealt," tunnistas Kasearu, et ei teadnud filminäitlemise kohta paljut. "Sa paned toore materjali pealt, oma orgaanika ja nende oskuste pealt, mis sul on ja mida sa oled teistest filmidest näinud," selgitas Kasearu, milline oli tema esimene filminäitlemise kogemus.

Kasearu tunnistas, et pole hiljem filminäitlemise osas palju juurde õppinud, vaid kõik on tulnud iseenesest. "Kuna filmimaailm mind väga huvitab ja mulle see väga meeldib, võib-olla ma olen suutnud võtta nii palju maha seda, mida ma näen, ja seda läbi oma orgaanika rakendanud," selgitas Kasearu, kuidas tema rollid sünnivad.

Filmi "Kiirtee põrgusse" kutsus Kasearut Urmas Eero Liiv, kes helistas Kasearule eelmise aasta alguses ning pakkus talle kohe vanema venna rolli. "Ma teadsin, et sellest kindlasti tuleb väga põnev filmimise protsess ja ma suhteliselt kiiresti teadsin, et tahan seda teha," tõdes Kasearu.

Kasearu tunnistas, et kuigi tegemist on õudusfilmiga, siis õudseid hetki filmimise ajal ei olnud, küll aga mitmeid ebamugavusi. "Seal juhtuvad minuga mõned asjad, kus oli füüsist vaja rakendada. Natuke on seal kõrgustega seotud, kus ma pidin kukkuma," avas Kasearu veidi filmi sisu.

Kuigi Eestis pole väga palju õudusfilme tehtud, tunnistas Kasearu, et tema jaoks on seni õudseim "Nukitsamees".

Kasearu, kes on tuntud pigem muusikuna, kinnitas, et pole ka seda poolt jätnud. "Kui ühel perioodil saab palju asju kokku, tuleb sellele perioodile vastavalt prioriteedid teha. Aga ma tegelen ja loodan, et saan õigepea selle ka välja," avaldas Kasearu lootust, et tema loomingut saab peagi kuulda.