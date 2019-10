Nublu, Noep ja Kristel Aaslaid rõõmustavad kontserdiga koristusaktsioonis osalenud Meremäe kooli

"Uskumatu, täitsa lõpp!" oli Meremäe kooli direktor Fee Tamm üllatunud. "See oli kõik puht juhuslik, et me maailmakoristusest osa võtsime. Meil on siin külas üks kaasik, mis oli pikka aega üks õnnetu prügimägi ja meil oli plaanis seda nagunii 21. septembril koristada. Meil käisid koristamas lisaks kogu koolile ka väga paljud teised külainimesed vanuses 4 kuni 80 aastat, samuti Narva noored. Lapsed olid koristades pigem asjalikud ja vaimustusid sellest, et leida võimalikult absurdset prügi. See kujunes rohkem selliseks prügiaardejahiks," lisas Tamm.

Loosikorvi läksid kõik maailmakoristuspäevast osa võtnud koolid, kust käis

koristamas vähemalt kümme protsenti õpilastest, kes saatsid

maailmakoristuspäevale foto oma koristuspäeva kõige koledamast pildist ning

tegid lühikese analüüsi selle kohta, millist prügi leiti, miks see

kahjulik on ja mida uut saaks sellest prügist toota. Loosist võttis osa 195

kooli. Kontserdi täpne aeg lepitakse kooli ja muusikute vahel kokku esimesel

võimalusel.

Maailmakoristuspäeva ühepäevasest koristusmaratonist 21. septembril võttis

osa rekordilised 20 miljonit inimest 180 riigist ja territooriumilt üle

ilma. Eestis oli koristajate arv võrreldes möödunud aastaga pea kolmekordne

- Eestis koristas väikeprügi vähemalt 28 038 inimest, neist 23 800 olid

kooli- ja lasteaialapsed. Eestis koguti kokku vähemalt 333 000 liitrit

prügi, sealhulgas 2200 liitrit ehk 1,1 miljonit suitsukoni.

Järgmine maailmakoristuspäev toimub 19. septembril 2020.