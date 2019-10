Kuldnõela galal jõudis publiku ette kodumaise moekunsti tipp. Kuldnõela auhinnale olid tänavu nomineeritud Iris Janvier, Kirill Safonov ja Tanel Veenre.

Eesti moedisaini auhinnaga Kuldnõel tunnustatakse silmapaistva moelooja järjepidevat tööd vähemalt viimase viie aasta vaates. Silmas peetakse kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, samuti pööratakse tähelepanu müügiedule ning ekspordivõimekusele.

Iris Janvier (loovjuht Arina Baranovskaja) on Eesti moemaja, mille disainis põimuvad modernsus, funktsionaalsus ning hoolega läbi mõeldud detailid. Brändi filosoofiaks on luua mõistlike hindadega stiilseid naisteriideid, mis oleksid ühtaegu klassikalised ja uuenduslikud.

Kirill Safonov on Eesti kunstiakadeemia magistrikraadiga disainer ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige, kes on disainerina tegutsenud juba 1999. aastast. Safonovi erilise käekirjaga loomingut on saatnud ka rahvusvaheline edu ning tema loodud disaini on eksponeeritud näitustel ja erakollektsioonides üle maailma. Disaineri viimased kollektsioonid on olnud inspireeritud linnale omasest dünaamikast, naiselikkusest ja tänapäeva inimese identiteedist. Vaatamata nooruslikule disainikeelele on Safonov aga ka konservatiivne, luues kahe vastandliku maailma vahelist harmooniat.

Tanel Veenre seisab kelmika ja unenäolise kaubamärgi Tanel Veenre Jewellery taga ning troonib vankumatult kodumaise ehtetaeva tipus. TVJ lipukiri "Unistuste kuningriik" võtab kokku ka Veenre enda filosoofia – tema loodud ehted meelitavad uskuma muinaslugudesse ja imedesse, tiivulised merihobud ja kosmilise tolmuga kaetud kõrvamarjad on aga kui taasavastatud mälestus kaotatud paradiisist. Tanel Veenre on oma loomingut esitlenud ligi 300 näitusel ja moeetendusel üle maailma, õpetanud ja andnud töötubasid mitmetes rahvusvahelistes ülikoolides ning on lisaks Eestile oma ehtebrändiga esindatud nii Euroopas kui ka Singapuris, Kanadas ja Hiinas.

Kuldnõela žürii koosseisu kuulusid: Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeajakirjanik), Britta Ratas (Kaubamaja turundusdirektor, lapsehoolduspuhkusel), Filippo Caroti (moefotograaf), Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse professor) ja Aljona Eesmaa (Portail.ee asutaja ja peatoimetaja).

Hõbenõela pälvis Eve Hanson

Kuldnõela kõrval anti välja ka Hõbenõel, mille pälvis Eve Hanson. Hõbenõelaga pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela nominentideks olid Gita Siimpoeg, Eve Hanson ja Kersti Pohlak.

Eve Hansoni minimalistlik ja jätkusuutliku disainiga autorikollektsioon ühendab endas teadmised ja teadlikkuse. Lihtsate baasesemete kõrval on pilgupüüdjaiks efektsed ja ainulaadsed rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat.

Gita Siimpoeg (kaubamärgiga GITA) seob rüiu vaibatehnika rõivakunstiga, luues seeläbi vastandlike esteetikate ja põnevate faktuuridega uudseid ja ootamatuid lahendusi.

Kersti Pohlaku disainitud Ennos on Pariisi ja Tallinna vahel loodud kodumaine rõivabränd, mille kõik esemed on toodetud Eestis. Kangaste valiku ja lõigete omavahelise mänguga tuleb välja peen segu skandinaavialikust minimalismist, tugevate joontega naiselikkusest ning kaasasündinud ja Ida-Euroopale omasest praktilisusest. Ennose trumbiks on üleriided, mis nõuavad tugevat rätsepatööd nii lõigetes kui viimistlusel.

Kell 18 avas moenädala kolme disaineri loomingut esitlev moeetendus. Agne Talu-Vürmeri esimene päris oma kollektsioon jutustab loo autori tudengiajast ja tänapäeva noortest ning sellesse on põimitud ka Jaapani tänavamoe, grunge ja emokutuuri mõjusid. Kalle Aasamäe on leidnud inspiratsiooni samuti Jaapanist, kuid pigem selle iidsetest kangatöötlustehnikatest ning multifunktsionaalsest disainist, kollektsiooni fookuses on nii naistele kui meestele kandmiseks sobiv jaapani riietusese haori. Vilve Unt teeb nimetuse all Promenade oma "Apres Ski" kollektsiooniga kummarduse nüüd juba müütilisena näivatele Silueti aegadele, tuues lavale nostalgiat, kudumite soojust ja põnevaid materjalikombinatsioone.

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.

Tallinn Fashion Weeki moenädal meelitab moerahva neljaks päevaks Kultuurikatlasse ning toob 16.-19. oktoobril lavale Eesti moedisaini silmapaistvamate tegijate loomingu.