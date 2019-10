Lady Gaga taasavaldab albumi ilma R. Kellyga tehtud koostööloota

Selle aasta alguses palus Lady Gaga Twitteri vahendusel vabandust, et oli varem teinud koostööd R. Kellyga ja salvestanud temaga loo "Do What U Want", mis ilmus Gaga 2013. aasta albumil "ARTPOP." Nüüd annab Gaga välja albumi vinüülversioonid, mille peal seda lugu ei ole.