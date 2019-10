Aastaid ülekaaluline olnud koolitüdruk: on kurb, kui sa iseendale ei meeldi

Pilleriin Ploompuu tunnistas, et sel suvel kaalus ta 88,9 kilogrammi, olles 168 sentimeetrit pikk. Suvega kaotas Pilleriin seitse kilo. "Ma tunnen ennast hästi," tõdes neiu pärast kaalukaotust.

Pilleriin tunnistas, et sööma sundis teda igavus. "Ma sõin kõike, mida ma tahtsin, ükskõik, mida ma tahtsin," ütles Pilleriin, et armastas varem kooli- ja koduteel tihti rummikooke ostmas käia. "Vanemad peaksid asja tõsisemalt suhtuma," tunnistas Pilleriin, et tegelikult on laste ebatervislike valikute taga tihti vanemad.

Kuuenda klassi alguses mõistis Pilleriin, et on teiste õpilaste kõrval teistsugune. "See on kurb asi, kui sa iseendale ei meeldi," tunnistas Pilleriin, et teda aitab nendel hetkedel muusika.

12-aastase Alo Balodisi tädi Jana Kima ütles, et lastele tuleb liikumist õpetada, sest laste õue mängima saamine on uskumatult raske. Ka Alo tunnistas, et sõbrad veedavad meelsamini aega arvutis kui jalgpalli tagudes.

"Lapseeas liikumise oskus on see, mida me tegelikult tulevikus kasutame. Kui meil seda ei ole, ei saa me päris kõike, isegi kui me ühel hetkel täiskasvanuna tõepoolest otsustame liikuma hakata," arutles Kima.

Ülekaaluliste laste treeningrühmas "Liigu nutikalt" on veel paar vaba kohta. Kes soovib, leiab kogu informatsiooni Tallinna lastehaigla toetusfondi kodulehelt www.toetusfond.ee.