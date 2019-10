Ivo Eensalu taas Mõmmi rollis: ükskord oleksin peaaegu ära minestanud

Lavastuses teevad kaasa juba Mõmmi tegelastena tuntuks saanud armastatud näitlejad Ivo Eensalu ja Katrin Karisma. "Ma ütlesin, et väga hea, ma võtan noored näitlejad ja teen nendega, aga vastus oli, et ei, kõik vanad ja need, kes 47 aastat tagasi olid," tõdes Eensalu ETV saates "Ringvaade", et pakkumine oli talle üllatus.

Eensalu sõnul ei ole tema jaoks probleem, et vanuse ees on juba number seitse. "Mind absoluutselt see ei häiri ja minu asi ei ole, mida teised arvavad. Kui lapsed lustivad, oleme me õigel teel ja siiamaani on lustinud," ütles Eensalu.

Lavastuses tõmbavad näitlejad selga ka vanad teleekraanidelt tuttavad kostüümid. Eensalu ja Karisma tõdesid, et lisaks raskete kostüümide kandmisele on nendes raske ka hingata. "Esimestel kordadel sai õhk otsa, ma ükskord oleksin peaaegu ära minestanud, aga lõppes enne ära," meenutas Eensalu hetke lavalt.

Eensalu tõdes, et kõik laulud, mida tema telelavastuses esitas, on tal ka meeles. Karisma tunnistas, et tema mälu nii hea ei ole. "Mõne lauluga on nii, et ma ei mäleta üldse, et ma olen seda laulnud," tunnistas Karisma.

Lasteetenduses "Mõmmi ja sõbrad" mängivad veel Raivo Rüütel, Ene Järvis, Külli Reinumägi, Tõnis Rätsep, Tõnu Saar, Paul Laasik ja paljud teised.