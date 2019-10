"Troonide mängu" režissöör tunnistas, et viimane hooaeg oli kiirustatud

"Troonide mängu" ("Game of Thrones") režissöör Neil Marshall nõustus fännide kriitikaga, et hittseriaali viimane hooaeg oli tagant kiirustatud.

Marshall oli viimase hooaja episoodide "Blackwater" ja "The Watchers on the Wall" taga ning tõdes, et oleks ise teise lähenemise võtnud, vahendas Independent.

Samas tunnistas Marshall, et sarja pearežissöörid David Benioff ja DB Weiss teadsid väga hästi, mida nad teevad. "Oleks olnud väga raske nendes kahes kahelda, sest nad on geeniused ja teevad suurepärast tööd," selgitas Marshall.

Samas tunnistas ta, et oleks lähenenud viimasele hooajale teisiti. "Ma kohati nõustun kriitikaga, et viimane hooaeg oli veidi kiirustatud. Kõik lõpetasid punktis, kus nad pididki lõpetama, kuid paljud neist jõudsid sinna kiirustades," arutles Marshall.

Samas tunnistas ta, et mõlemad episoodid, milles ta kaasa lõi, olid suurepäraseks kogemuseks ning sarja pearežissöörid kuulasid hea meelega tema ettepanekuid.

Hoolimata fännide kriitikast pälvis kevadel linastunud "Troonide mängu" viimane, kaheksas hooaeg parima draamasarja Emmy ja kordas ühtlasi omaenda rekordit võites kokkuvõtlikult ühel hooajal 12 auhinda.

Varasemate hooaegade eest kokku on seriaal teeninud rekordilised 47 Emmy auhinda.