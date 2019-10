Rock'n'rolli Kuulsuste Koda avalikustas liikmelisuse nominendid

Rock'n'rolli Kuulsuste Koda tegi teatavaks 2020. aasta liikmelisuse nominendid, nende seas on Nine Inch Nails, Kraftwerk, The Notorious B.I.G., Soundgarden, Depeche Mode, Motörhead ja Whitney Houston. Lisaks on finalistide seas Dave Matthews Band, Rufus with Chaka Khan, T. Rex, The Doobie Brothers, Judas Priest, Thin Lizzy, Todd Rundgren ja MC5.

Viis laureaati kuulutatakse välja jaanuaris, neid aitab valida žürii, kuhu kuuluvad muusikud, ajaloolased ja muusikatööstuse tipptegijad.

Nominentide seast välja valitud finalistid kuulutatakse Rock'n'rolli Kuulsuste Koja liikmeks 2020. aasta mais toimuval pidulikul tseremoonial, mida kannab üle HBO.

Muusikud saavad Rock'n'rolli Kuulsuste Kojaga liituda 25 aastat pärast debüütalbumi väljaandmist.The Notorious B.I.G., Soundgarden, Motörhead, DMB, ja Whitney Houston on liikmelisusele nomineeritud esimest korda.

Eelmisel aastal anti liikmelisus koosseisudele ja artistidele nagu Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard ja The Zombies.

Rock'n'rolli Kuulsuste Koda võttis oma esimesed liikmed vastu 1986. aastal. Nende hulgas olid Chuck Berry, James Brown, Ray Charles ja Sam Cooke. Viimastel aastatel on vastu võetud teiste seas U2, Blondie, Bruce Springsteen, Bill Withers, Green Day jt.