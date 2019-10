Jaak Tammearu tegi tapeedirullidest Lennart Merile prompteri

Jaak Tammearu töötab Eesti Televisioonis juba 1973. aastast ning selle aja jooksul on juhtunud nii mõndagi põnevat.

1990. aastate alguses tegi ETV toonane peadirektor Toomas Lepp Tammearule ülesandeks kirjutada president Lennart Merile kõne paberile salvestuse jaoks. Sobivamat paberit leidmata, haaras Jaak kodust tapeedirullid kaasa.

Kadriorus luges Meri peast teksti ning Tammearu püüdis samal ajal koridoripõrandale laotatud tapeedirullildele kõike kirja panna.

"See on see, kui ei ole prompterit," kommenteeris Jaak.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris. Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt. "Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun.

Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.