Pharrell Williams tunnistas piinlikkust "Blurred Lines" sõnade pärast

Williams tõdes, et ei saanud laulu avaldamise ajal aru, miks mõned inimesed pidasid loo sõnu vägistamisele õhutavateks, kuid on hiljem mõistnud, et sarnast kõnepruuki võib kuulda meeste suust, kes naisi ära kasutavad, vahendas BBC.

"Mõnesid oma vanu laule ei saaks ma enam täna laulda või kirjutada. Mul on mõnede oma varasemate asjade pärast piinlik ja see võttis lihtsalt aega ja mõistmist, et sinnamaani jõuda," tõdes Williams.

Laul, mis sündis koostöös Robin Thickega, sai juba avaldamise ajal palju kriitikat. Muuhulgas kõlasid seal sõnad "I hate these blurred lines, I know you want it" (ma vihkan hägusaid jooni ja ma tean, et sa tahad seda) või "Must wanna get nasty" (ilmselt tahad minna räpaseks).

Williamsi sõnul nägi ta palju naisi, kellele sõnad meeldisid ja kes seda kaasa laulsid. "Ja siis ma mõistsin, et on olemas mehi, kes kasutavad samu sõnu, kui nad naisi ära kasutavad. Ja see ei loe, et mina seda ei tee või nii ei mõtle," selgitas Williams.

Williamsi sõnul mõistis ta, kuidas sellised sõnad võivad naisi mõjutada. "Ma mõistsin, et elame USA-s šovinistlikus kultuuriruumis ja ma polnud seda varem tähele pannud. Ma ei mõistnud ka, et osad minu lauludest toetavad seda ja see arusaamine oli tõeline hoop," tõdes Williams.

Williams on varem sama laulu avalikkuse ees kaitsnud. 2014. aastal ütles ta intervjuus Pitchforkile, et laul räägib heast tüdrukust. "Isegi head tüdrukud tahavad asju teha ja seal need hägusad jooned ongi," selgitas Williams toona laulu sõnumit.

Laul oli nii vastuoluline, et mitmed ülikoolid keelasid selle ära ning reklaam, milles laul kõlas, keelati USA televisioonis päevases vööndis.