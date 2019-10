Lauljatar Sissi tegi Grete Lõbust Liza Minnelli

Sissi, keda avalikkus tunneb pigem lauljana, õpib lisaks lauljaametile ja jumestajaks. Sissi tunnistas "Ringvaates", et inimeste järeletegemist pole ta veel liiga palju jõudnud praktiseerida, mistõttu oli talle kui õpilasele Liza Minnelli lihtsam tee.

"Kui Grete saatis endast lõpuks pildi ilma meigita, mida ta vastu tahtmist lõpuks tegi, siis ma saatsin selle edasi oma kaasjumestajatele, kellega ma koostööd teen, ja me mitme pea peale mõtlesime kokku, et Liza Minelli sobiks, sest tal on hästi iseloomulikud näojooned - suured silmad ja pisike huul," selgitas Sissi, miks Grete muutmine Minnelliks lihtsam oli.