Mart Juure raamatusoovitused on ekraanil tagasi

Seekord ei esine Juur enam kirjandusministrina, vaid "Prillitoosi" valvelugejana, nagu ta intervjuus saatejuht Reet Linnale end nimetada palus. "Prillitoosi" peab ta enda jaoks igati eakohaseks saateks ning seepärast andis ka nõusoleku kuuluda saate meeskonda.

"Küsitakse minult väga palju, isegi sellise õrna psühhiaatri naeratusega, et Mart, sa vist loed väga palju? Kas kõik on ikka okei? Võin öelda, et on täiesti okei," naeris Juur. "Ma ei loe enda meelest üldse väga palju. Ma loen täiesti mõistlikus tempos. Päevas on paar mingit sellist vööndit, kus ma võtan raamatu ja loen."

Väga soovitab Mart Juur igas vanuses lugeda luulet.

Mardil on oskus rääkida raamatutest üldiselt ja konkreetselt, hinnata korraga nii autori kirjutamisoskust, toimetaja taustatööd kui ka tõmmata kultuuriloolisi või ajaloolisi paralleele päris eluga. Ta on vaimukas ning lisab kõigele ka isiklikke emotsioone ja kokkupuutepunkte teema või tegelastega. Igal juhul võib tema soovitusi kuulda võtta ja maitset usaldada, sest raamat, mida valvelugeja soovitab, on lugemist väärt.

Mart Juur valvab raamatulette ning räägib oma põnevatest leidudest kord kuus, kolme nädala tagant.

"Prillitoos" on ETV eetris pühapäeva hommikuti kell 9.05.