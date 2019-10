Clicherik & Mäx tulid välja uue singliga "Mis siis" novembris ilmuvalt debüütalbumilt

"Mis siis" räägib suhtumisest - vaatenurgast, muretusest, "las minna" mõttemustrist ja asjade rahulikult võtmisest.

"See lugu on keskmine sõrm kõikidele muredele ja probleemidele. See on nendele inimestele, keda huvitab sinu välimus ja arvamused rohkem kui ta enda omad," kommenteeris Clicherik.

""Mis siis" on ideaalne laul selle olukorra päästmiseks, kui mõndapuhku tunned, et olukord on ikka viimase peal s...t ja justkui midagi selle parandamiseks teha ei saagi. Vahel ongi kergem öelda taolisele olukorrale lihtsalt "Mis siis?". Päriselt ka, so what? Mis siis on, et mingi punnsilm endast liiga heal arvamusel on? Ei tasu end lasta häirida kellegi peenest arvamusest. Mis siis," lisas Mäx.

Clicheriku & Mäxi 15. novembril ilmuv debüütalbum kannab nime "Häng" ja plaati esitletakse samal õhtul Helitehases toimuval kontserdil.