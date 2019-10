Listeeria tõttu koomasse langenud Kadri: elulootust anti poole päeva kaupa

Esialgu EMO-st tagasi tulles peale sinikate ja verevalumite midagi olulist ei leitud ja paar päeva hiljem oli Kadri tööl tagasi. Täpselt nädal pärast õnnetust algasid tal aga hommikul tulevad peavalud. Mõne tunniga tõusis palavik 40 kraadini. Kiirabi viis Kadri Pärnu haiglasse.

"Haiglasse jõudmist ma ei mäleta, et mäletan, et järgmine päev kästi kõveraks end ajada, sest oli vaja võtta seljaaju proov. Hiljem selgus, et oligi listeeria ja kuna asi läks nii hulluks, et ma langesin koomasse, siis viidi Tartusse."

Listeeriabakter, mis Kadrit tabas, on inimestele enamasti saastunud toiduga ülekanduv haigustekitaja. Nakkusallikas võib olla ka haige loom või inimene. Bakter elab ka sõnnikus ja mullas. Täiskasvanute listerioos väljendub tavaliselt meningiidiga. Kadri diagnoos oligi listeeria tekitatud ajukelmepõletik.

"Kuna ajurõhk läks nii suureks, siis Tartus puuriti pähe auk ja lasti osa ajuvedelikku välja, sest muidu oleks lõpp olnud kurb," rääkis Kadri.

Koomas oli Kadri 10 päeva. "Elulootust andi poole päeva kaupa. Muidugi räägiti ka seda, et kui suured ja millised ajukahjustused võivad sellest tekkida."

Koomast väljatuleku kohta Kadri midagi öelda ei osanud. Ühel päeval saadeti ta Tartu haiglast tagasi Pärnusse. Ülitugevate antibiootikumide manustamise tulemusena sai ta listeeriabakterist ka lõpuks jagu. "See abitu olemine on väga raske, kui sa oled kogu aeg kõige hakkama saanud. Kui sa oled teadvuseta, siis sa ei teadvusta endale seda."

Ta lisas, et taastus suure tahtmisega haigusest lõpuks väga hästi.