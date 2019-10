Pärnu tüdrukud pajatavad õudseid unejutte täiskasvanutele

Idee sai alguse Spotifyst kuulatud taskuhäälingust, mis vahendas mõrvamüsteeriume jms.

"Hakkasime uurima erinevaid lugusid, tegime endale pikad tekstid valmis ja nii tuli esimene episood välja," kirjeldas Agnes "Vikerhommikus". Esimese paari päevaga kuulati lugu ca 200 korda.

Lood on mõeldud peamiselt üle 16-aastastele kuulajatele, kuna räägitakse sarimõrvaritest, poltergeistidest, deemonitest jne. "Katsume hoida seda joont, et teeme tõestisündinud lugusid ainult," selgitas Eliise. Kummituslugude juures otsitakse sünge taustaga paiku nagu vaimuhaiglad.

Alguses tundusid lood tüdrukutele endile ka veidi õudsed. Nüüd ei tule neile enam eriti miski üllatusena. "Igasuguseid inimesi on maailmas. See on kohutav, aga põnev," kirjeldasid nad.