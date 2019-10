2Cellos liige Hauser esineb kevadel Tallinnas

2Cellos esinemisi on läbi aastate saatnud suur edu ning 2020. aasta kevadel suundub pool tšelloduost ehk Hauser koos sümfooniaorkestriga Euroopa tuurile.

Soolokava esmaesitles ta 2017. aastal Zagrebis koos Zagrebi filharmooniaorkestriga. Kontsert on saanud Youtube'is ülipopulaarseks, Albinoni Adagio't on näiteks vaadatud üle 41 miljoni korra.

2020. aastal on oodata ka Hauseri uut albumit, mis väljendab tšellisti sügavat armastust muusika vastu. "Kogu mu karjääri vältel on teatud klassikalised teosed mulle väga südamelähedased olnud. Teosed, milles on draamat, liigutavaid meloodiaid ning sügavat romantismi. Nüüd on mul võimalus mõningaid neist teostest koos orkestriga mängida ning jagada oma kirge muusika vastu täpselt sellisel moel nagu alati unistanud olen," rääkis ta.



Ainus kontsert Baltikumis toimub 22. aprillil Tallinnas Saku Suurhallis.