Briti meedia valmistub Yorki hertsoginna Fergie sünnipäevaks

Värvikas daam oli 1986.-1992., formaalselt 1996. aastani abielus prints Andrewga, sellest ajast tema hertsoginnatiitel pärinebki. Abielu läks lõhki, kui ajakirjanduses avaldati fotod Fergiest tema finantsnõustaja John Bryani kätel, vahendasid ERR-i teleuudised.

Fergie sõnul oli ta tegelikult oma abikaasale truu ning tema abielu purustas sensatsioonimaias seltskonnaajakirjandus.

Fergie on pärast lahutust prints Andrewst löönud kaasa mitmetel kuningliku perekonna seltskonna- ning heategevusüritustel. Kuigi naine polnud kutsutud 2011. aastal prints Williami ja Catherine Middleton'i pulma, osales ta 2018. aastal prints Harry ja Meghan Markle'i tseremoonial.

Pärast lahutust on naine püüdnud teha karjääri telemaastikul, juhtides oma talk-showd, mis ei toonud suurt edu. Tal on olnud mitmeid teleesinemisi ja reklaamitöid USA-s ning 1998. aastal astus ta iseendana üles sarja "Sõbrad" hooaja finaalsaates, kus sarja tegelased Londonit külastasid. Fergie on tuntud ka kaalujälgijate liikumise ühe eestvedajana.

Fergusonil on olnud suuri finantsprobleeme, 2010. aastal kuulutas ta välja isikliku pankroti, olles võlgu viis miljonit naela.

Kuidas sünnipäevapidustused täpselt välja nägema hakkavad, pole veel teatatud, kuid need on kavandatud suurejoonelistena.