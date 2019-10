Annetekoja konkursil tunnustati noori artiste

Esimese preemia pälvis 15-aastane laulja Mirtel Põdra Ida-Virumaalt, teise koha 12-aastane flöödimängija Kert Vahtre Raplamaalt ja kolmanda koha 15-aastane trummar Richard Džikia Tallinnast.

Annetekoda kutsus üles kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal. Üleriigilistele eelvoorudele registreerus ligi sada andeesitlust.

Eripreemiad omistati 24-aastasele luuletajale Maarja-Liis Möldrile Tallinnast ning Jääger Nurgamaa pereansamblile Ida-Virumaalt, kuhu kuulusid ema Ave ning lapsed Joonas (12-aastane), Marten (9-aastane), Anita (5-aastane) ja Aleks (5-aastane).

"Kahjuks ei saa mitte kunagi olla võitjateks kõik osalejad, kuid kui usume oma andesse, siis igal juhul on võit meiega," ütles Annetekoja looja ja eestvedaja Pille Lill ja lisas, et andekas inimene on südames õnnelik ning on vaja aidata kaasa, et Eestimaa annetel avaneksid võimalused tegeleda oma armastatud tegevusega.

17. oktoobrini on avatud telefonihääletus rahva lemmiku väljavalimiseks. Finalistide telefoninumbritega saab tutvuda Facebooki lehel.

Žürii esimeheks oli Annetekoda 2019 patoon Anne Veski, kellega koos tegid otsuse paremusjärjestuseks Venemaa rahvakunstnik Juri Stadnik ning Eesti kultuuri koja eestseisuse liikmed Egge Kulbok-Lattik, Kadri Alesmaa, Marike Laht, Leonardo Meigas, Jaak Visnap ja Martti Preem.

Finaalis astusid lavale 21 säravat annet vanuses 5 kuni 76, kelle seas on nii luuletajaid, muusikuid kui ka õhuakrobaate-võimlejaid.

Annetekoda korraldasid Eesti kultuuri koda ja muusikute fond PLMF.