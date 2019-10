Tänu Stormzy'le sai Cambridge'i tänavu sisse rekordarv mustanahalisi tudengeid

Ühendkuningriigi tippülikoolid on kurikuulsad oma elitaarsete ja kohati müstiliste vastuvõtuprotseduuride pärast, mis tingivad sageli valgete ning rikaste kandideerijate eelistamise, kuid Stormzy on teinud algust senise status quo muutmiseks.

Stormzy asutas eelmisel aastal stipendiumi mustanahaliste tudengite Cambridge'i õppima saatmiseks. Tänavu augustis teatas ta, et maksab veel kahe tudengi õppetasu ja ülalpidamise eest, vahendab Dazed Digital.

Peale selle, et sellest on tohutu kasu neile, kes endale muidu õpinguid ülikoolis lubada ei saa, on sellel ka doomino- või nn Stormzy efekt – mustanahaliste tudengite arv, kes võtavad osa ülikooli teavitustegevustest ja uurivad õppekavade kohta, on pärast stipendiumi asutamist kasvanud.

See on viinud taotluste arvu suurenemiseni ja seeläbi 91 mustanahalise Briti esmakursuslase vastuvõtmiseni sel aastal, mis on ligi 50 protsenti rohkem kui eelmisel aastal, kui vastu võeti 61.

Kuigi see on positiivne muutus, paljastavad ülejäänud andmed olukorra kohta nii mõndagi. Need 91 õpilast on vaid murdosa 3378 õpilasest, kellele eelmisel aastal ülikoolis kohta pakuti. Ühendkuningriigi hariduslikult enim puudust kannatavatest piirkondadest vastu võetud tudengite osakaal on seejuures kõigest 14 protsent.

Mustanahaliste kandidaatide arvu suurenemise osas on ära nimetatud ka youtuber ja Cambridge'i lõpetanud Courtney Daniella, kelle videote eesmärk on muuta ülikooli kandideerimine ja seal õppimine selgemaks.