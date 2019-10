Madis Ots: tundlike teemade rohkuse tõttu toimub reklaaminduses enesetsensuur

Kuigi eestlastel pole Cannes Lions'i parimate reklaamide festivalile asja olnud, on Ots kindel, et eestlased oskavad kindlasti väga hästi reklaami teha.

"Mul ei tule ühtegi näidet kohe meelde, aga ma olen nende 21 aasta jooksul ikkagi nii mõningi kord näinud, et Cannes'is võidab auhinna identne idee võrreldes sellega, mille ise olen välja mõelnud, mille mõni konkurent on välja mõelnud. Selles mõttes meil oskuste, talendi ja kvaliteedi puudust küll ei ole."

Puudu on ainult raha, tõdes ta. "Cannes'is osalemine on üks väga kulukas ettevõtmine."

"Hommik Anuga" 13. oktoobril. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ots tunnistas ka, et viimastel aastatel on huumori kasutamine reklaamides muutunud keerulisemaks. Ta tõdes ka, näiteks Super Bowli reklaamide puhul nad juba ammu imestavad, miks inimesed tahavad ikka veel neid vaadata.

"Just Super Bowli näitel 1 –2 aastat tagasi keegi tõi esile tervikuna võitjaid vaates, et nalja tehti palju vähem kui üks, kaks ja kolm aastat tagasi. Just selle tõttu, et teemasid, mida saab käsitleda tundlikena, on nii palju, et pigem toimub selline enesetsensuur, et pigem ei tee, sest äkki kellelegi ei meeldi ja tuleb mingi jama."