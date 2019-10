Matvere, Soosalu ja Zahharov: Otsa ja Joala lugude esitamisel pole oluline kõlada otsalikult või joalalikult

"Need laulud, mida me laulame, on meil tegelikult suures osas juba olemas, sest inimesed armastavad konkreetseid laule. Nad tahavad kuulda omale armsaks saanud laule. Ootamatuid üllatusi publik üldjuhul ei armasta," rääkis Matvere.

Zahharov tunnistas, et tema puutub oma elus kogu aeg Georg Otsa lauludega kokku. "Georg Otsa laulud on mu põhirepertuaaris alati olnud ja jäävad sinna."

Kuigi ei saa öelda, et Soosalu pole üldse Otsa ega Joala lauludega kokku puutunud, siis ei kuulu nende lugude laulmine tõepoolest tema igapäevatöö juurde. "On juhtunud siin-seal aeg-ajalt, aga pigem on see erandlik."

Matvere tunnistas, et ega ta tegelikult ju Georg Otsa inimesena ei tunne. "See põhineb kõik oletustel. See on lihtsalt fantaasia. Nii nagu me teatris tõlgendame näitlejana mõnda karakterit. Kui sa isiklikult ei tunne, siis on väga raske öelda, et see või teine on selline või teistsugune."

Ka Zahharov ei tundnud Otsa isiklikult. "Ma olin Vanemuises, kui ta käis laulmas "Rigolettot", mis Tartus toimus. Aga ta oli inimene nagu kõik teisedki." Ta lisas, et lihtsalt aeg on ta välja valinud.

"Kunst on aktuaalne omas ajas. Aga need, kes üle aja lähevad ja keda jumal välja valib – Georg on välja valitud ja seepärast ta on meil selline kuju. Aga ega ta oli eelkõige inimene koos oma inimlike nõrkuste ja voorustega," lisas Zahharov.

Zahharov esitas saates loo "Maailm samme täis", mille on kirjutanud Ahto Veerme ja Heldur Karmo, ning mida teiste hulgas esitanud ka Georg Ots.

Soosalu märkis, et kuna tema nn muusikaline aju on juba eos teistmoodi kodeeritud, et ei saa päriselt öelda, et Otsa ja Joala laulud oleksid tema jaoks vanamoodsad.

"Ma mingil perioodil kuulasin kohe päris palju Georg Otsa, ja ma arvan, et ma olen suure osaga Joalast ka kursis. Loomulikult ta kuulub omasse aega, aga ma ei ütleks, et tänapäeval ei ole mõtet seda laulda või ta mõjub vanamoodsalt. Ma arvan, et ma leian sealt nurgad üles, mis moodi laulda seda nii, et ta mõjub ka minu esituses orgaaniliselt," lisas Soosalu.

See lähenemine tähendab, et Soolsalu ei püüa mitte kõlada võimalikult georgotsalikult või jaakjoalalikult, vaid kõlada nagu tema ise, et leida nendest lauludes üles see, mis moodi see võiks tema esituses tänapäeval kõlada. "Seal on kindlasti teatavad ühisosad, sest šabloonid, mis on ette tehtud, on väga tugevad."

Matvere see-eest on võimeline Otsa-tämbri küll esile manama. "Kontserdil ei ole vaja seda ülemäära rõhutada. Me ikkagi püüame lihtsalt südamest laulda neid laule, mis meile meeldivad ja et need võimalikult hästi kõlaksid."

Matvere, Soosalu ja Zahharovi kõrval on laval ka Märt Avandi, Urmas Lattikase ansambel ja keelpillikvartett Prezioso. Kolm kontsertõhtut on pühendatud Georg Otsa ja Jaak Joala mälestuseks. Georg Otsal täitub järgmise aasta 21. märtsil 100. sünniaastapäev. Jaak Joala oleks järgmise aasta 26. juunil saanud 70. Kontserdid toimuvad 4.–8. märtsil.