Galerii: BIFF escrima peainstruktor Jay Dobrin andis Tallinnas meistriklassi

Jay Dobrin on Filipiini võitluskunstide Briti koolkonna rajaja ja tema meistriklassidesse tulid kohale eskrima meistrid ka Soomest ja teistest Balti riikidest. Eestis on selle alaga tegeldud 20 aastat ja seda on siin eest vedanud Raivo Veskioja, kes on ka ise Dobrini õpilane.