Galerii: Selgusid Noortebänd 2019 järgmised finalistid

Reedel selgusid Tartus Genialistide klubis Noortebänd 2019 järgmised kaks finalisti. Tartu poolfinaalist pääses Noortebändi finaali Kelly Vask ja think twice. Poolfinaalis konkureerisid think twice, Noodle Charity, Kelly Vask, Nömmi, SKIVE Band ning Elis & Öö Klubi.

Tartu poolfinaali žüriisse kuulusid Anett Kulbin, Erik Morna, Andrei Zevakin, Johannes Ahun ja Mati Tubli.

Žürii liige Anett Kulbin ütles, et teda üllatas professionaalsus. "Väga palju oli kasutatud backtrack'e, mis ei olnud tavaline nähtus sel ajal, kui mina osalesin Noortebändil. Mulle meeldis, et oli kaks üksikartisti, sest Noortebänd kui selline on saanud uue tõlgenduse, sest artistid saavad ka üksinda osa võtta. Väga head bändid olid, väga tugevad ja eriilmelised koosseisud ning seetõttu oli valikut teha raske," sõnas Kulbin.

Finaalis on endale koha garanteerinud Kelly Vask, think twice, Worn Öut ja Pološywa. Lisaks pääseb järgmisel nädalal algava rahvahääletuse teel finaali veel üks ansambel.

Noortebänd 2019 finaalkontsert toimub 14. novembril Vaba Laval.