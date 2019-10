R2 õhtuse vööndi ankeet | "Dubshack" näitab, et dubstep on rohkem kui ainult Skrillex

Vastab Maksim Adel ehk Bisweed

Mis saatega on tegemist?

Dubshack on Eesti vanim dubstep'i-peosari. Lisaks see on mitu aastat eksisteerinud ka raadiosaatena SUB.FM'is (bassimuusikale pühendatud veebiraadio). Sellest hooajast tuleb "Dubshack" Raadio 2 õhtuse vööndi programmi. Ennekõige mängime dubstep'i ja grime'i, kuid aeg-ajalt tuleb ka UK garage'i ja muud bassirohket muusikat.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

Me alles alustasime, kuid ma ei usu, et kui oleksime R2 eetris juba aasta või rohkem, saaksime ühe konkreetse nime esile tuua. Missioon on tuua mitmekesist saundi ja seda läbi erinevate artistide loomingu.

Kuidas leiad uut muusikat?

Postkastist, sõprade soovitusel, mõne teise DJ esitusloendist, konkreetseid plaadifirmasid ja artiste jälgides, aeg-ajalt plaadi- ja digimuusikapoodidest. Vabal ajal kuulamiseks Spotify'st, harvem Shazami abil, mõnikord raadiost.

Kes on sinu iidolid?

Piibel ütleb et ei tohi endale iidolit luua. Mul tuleb see naturaalselt välja. Minu n-ö iidolid on rütmid ja harmooniad ning huvitavad tehnikad-lahendused, kuidas neid omavahel kombineerida. Ka need madalad sagedused, mis panevad ümbritseva värisema, kindlad kohad, aastaajad ja veel palju nähtusi. Aga et oleksid konkreetsed tegelased … Ma ei tea. Mulle meeldivad artistid, kes propageerivad armastust ja rahu, kuid laval olles oskavad teha show'd. Mulle meeldivad muusikud, kes teevad erilist kraami, kes on tehnilised ja kelle helid on minu jaoks huvitavad. Mulle meeldivad omapärased inimesed. Ma arvan, et minus endas on väiksemal või suuremal määral kõik need omadused olemas. Kunagi tahaksin kuulata enda esinemist sealt, inimeste hulgast. Või teha loo valmis ja kuulda seda esimest korda alles siis, kui see välja antakse.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Muusika ümbritseb mind kogu aeg, kahjuks või õnneks selle allikas ei ole raadio. Kuulan tihti Spotify'd, kodus kuulame külalistega vinüüle, lisaks kuulan muusikat veebist, kui mängin plaate või valmistan ette DJ set'iks. Peale selle käige teen ma ju ka ise muusikat. Nii et tuleb veel lasta kõrvadel puhata.

Raadiot kuulan päris harva. Kohalikke FM-i laineid siis, kui sõidan autoga ringi, need on siis kas Raadio 2 või Raadio 4. Hiljuti märkasin, et Äripäeva raadiost võib tulla huvitavat juttu. IDA raadiot kuulan reeglina järele. Järele kuulan ka neid saateid, kuhu keegi tuttav või huvitav muusik on külla kutsutud ja seda juba nii BBC, Rinse FM-i või muude raadiote arhiividest.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

CD-d on veel alles ja olen hiljuti sattunud olukorda, kus CD oli ainus muusikakandja, mida sai kasutada. Siiski ei usu, et keegi näeb mind lähitulevikus CD-d mängimas. Enamasti kasutan Pioneer DJ rekordbox'i tarkvara ja seda mälupulga pealt: mugav, kiire ning äkki ka kõige rohelisem viis, kuidas muusikat mängida? Kui tekkib soov tuua peole suuremat atribuutikat, siis ma tassin vinüüle.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Ennekõike peaksin võtma hea helisüsteemi. Sinna kastidesse peidaksin salaja veel mitu plaati, et ka saarel oleks väike kollektsioon. Ja ametlik plaat, mille kaasa võtaksin, oleks … Kindlasti midagi keerulist ja tehnilist, et seal saarel ei läheks lolliks seda uuesti ja uuesti kuulates. Lisaks peab see olema erinevate meeleoludega, et selle järgi saaks nii tantsida kui nutta, ja ka huvitava looga … Äkki Bill Evansi Symbios? See teos meeldib mulle nii väga, aga enne sinna saarele minekut peaksin selle plaadi lõpuks ka ostma.

Viimane plaat, mille ostsid?

Ma pole tükk aega plaate ostnud, sest viimane kord raiskasin päris palju raha korraga ja siis pidin paar kuud sööma ainult tatart. See-eest on mul dubstep'i ajaloolisest sünnikohast Croydon'ist toodud white label'i plaate ja ka plaate, mille sisu ei leia isegi Youtube'ist. Esile toon De'Lacy loo "Hideaway (187 Lockdown Hidden Vocal Dub)", sest teadsin, et kui ma sinna poodi lähen, seda sealt ka saan. Maailmas võiks olla rohkem muusikat nagu see lugu.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

"Jingle Bells" (aga tahaksin)

Silkie - "Concrete Jungle"

Wookie - "Battle"

Bad Company - "The Nine"

Floating Points - "Myrtle Avenue"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Skrillex - "Bangarang". Ameerika dubstep'i-laine üks kõige popimatest. Paljud inimesed ka tänapäeval arvavad, et see on dubstep. Aga kui tehniliselt võtta, siis see on dubstep-ist aeglasem ja palju lärmakam muusika, pigem electro/complextro. Üleüldse kogu see Põhja-Ameerika saund on muutnud sõna "dubstep" tähendust. Kui ütlen uutele tuttavatele, et mängin dubstep'i, ma pigem üllatan neid positiivselt, kui nad hiljem avastavad, et tegu ei ole selle muusikaga, mida nad dubstep'iks pidasid.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Et teha endale selgeks, kas nad ikka teavad, mis muusika on dubstep. Inimesed armastavad seda muusikat. Isegi kui nad ei tea sellest midagi, või arvavad teisiti, olen märganud, et 140 p/min juures ja sügavate bassiliinidega muusika paneb inimesed liikuma ja vahel ka karjuma.

*****

Vastab Kristen Vahter ehk Pats

Mis saatega on tegemist?

"Dubshacki" show. Mängime dubstep'i, grime'i, bassline'i ning teisi bassirohkeid ÜK muusikastiile.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?



Kahe saate peale pole neid otseselt olnud. Küll aga on sinna kindlasti lisandumas nimesid, nagu Enigma Dubz, Filthy Gears, Spooky, Ourman, Headland, Terror Danjah jpt.

Kuidas leiad uut muusikat?

Internetist või inimeste käest.

Kes on sinu iidolid?

Jään vastuse võlgu.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?



Ei kuula.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

CD või mälupulk mugavuse pärast. CD-sid põletan, kuna mul endal on vanad Cdj1000mk2 mängijad mis USB-d ei toeta. Meeldiks mängida vinüüle, kuid Eestis pole klubisid, mille helisüsteem oleks vastav, kus vinüül kõlaks paremini kui mp3.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?



Cypress Hill - "Black Friday". Hea vanakooli räpi album ning ühtlasi esimene album, mida ma väiksena kuulsin.

Viimane plaat, mille ostsid?

Spooky - "Ghost House Dubz v3"

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?



Jään vastuse võlgu.

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?



Ei oska öelda, ei kuula muusikat, mis ei meeldi ja mida peaks vihkama.

Miks peaks sinu saadet kuulama?



Inimesed võiksid kuulata "Dubshack'i" saadet, kuna see on hetkel ainuke dubstep'ile keskendunud saade, kus on võimalik hoida silma peal värskel muusikal nii välismaalt kui ka Eestist.

*****

Vastab Slin

Mis saatega on tegemist?

Tegemist on iga kahe nädala tagant toimuva saatega "Dubshack", kust võib enamjaolt kuulda dubstep'i ja grime'i. "Dubshack" sai üritustesarjana alguse aastal 2007. Saate kodu oli eelnevalt Londoni netiraadiojaam Sub FM ja seda 4 aastat. Tulevikus kutsume kindlasti ka külalisi.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

Sub FMi aegadel ehk Silkie.

Kuidas leiad uut muusikat?

Enamjaolt postkastist, kindlaid plaadifirmasid jälgides ja sõpradelt. Vahel ka filmidest ja seriaalidest.

Kes on sinu iidolid?

Pere, lähedased sõbrad. Inimesed, kes inspireerivad.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Mitte eriti. Kunagi kuulasin pea igapäevaselt ÜK raadiojaamasid, nt Rinse FM-i. See mõjutas kindlasti ka minu muusikamaitset. Kui näiteks mõne huvipakkuva artisti raadio otse-eetri sotsiaalmeediapostitus juhuslikult silma jääb, siis võib juhtuda, et tuunin sisse. Taksos palun tavaliselt häälestusnupu R2 peale sättida.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Kõigil on omad plussid ja miinused. Tänasel päeval kindlasti mälupulk mugavuse pärast. Kui alustasin 15–16 aastat tagasi plaatide mängimist, siis oli vinüül veel kuningas. Vinüüli sound'i ja soojust ei ületa miski. Kui üritus on seda väärt, siis võtan kaasa. Peaks millalgi saates ka vinüüli-eri tegema.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Oleneb saarest ja ilmselt võtaks üsna mitu plaati. Näiteks Outkasti "Southernplayalisticadillacmuzik" või "Scientist Rids The World Of The Evil Curse Of The Vampires". Dubstepist ehk Silkie'i "City Limits vol 1".

Viimane plaat, mille ostsid?

Gemmy "Return to Venus EP". Mõnus ja ehe kosmiline Bristoli sound'iga bassimuusika, mis hõljub täpselt seal dubstep'i ja grime instrude' vahelise piiri peal.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Neid on kindlasti rohkem kui viis, aga paar tükki hetkel ja paar läbi aegade:

Outkast - "Crumblin' Erb"

Dr. Dre - "The Watcher"

Kromestar & Cessman - "Kalawanji"

More Fire Crew - "Oi"

Quest - "The Unknown"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Ei kuluta aega muusika peale, mis ei meeldi. Üks päev kuulsin mingit kahtlast kraami, nime ei tea.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

"Dubshacki" peaks kuulama, et viia end kurssi dubstep'i ja grime'iga. Mängime saadetes nii uut kraami kui ka klassikuid. "Dubshacki" peaks kuulama, kui tahad nautida mõnusaid, intensiivseid, madalaid bassisagedusi. Loodan siiralt, et igal meie saate kuulajal on kodus või autos bassikõlarid või vähemasti kvaliteetsed klapid. Big up!

"Dubshack" on eetris üle nädala teisipäeva õhtuti kell 23.00.