ETV-s alustab inimvõimete piire kompav "Taevavalvurid"

Võistlussaate "Taevavalvurid" saatejuhi Sander Loite sõnul pannakse kõik saates osalejad tõeliselt proovile.

"Telesaates saavad osalejad testida oma võimeid ja oskusi, mida läheb lennujuhi töös iga päev vaja. Ees ootavad põnevad ülesanded, mis panevad proovile osaleja mälu, ruumilise mõtlemise võimekuse, loogika, kiire reageerimisoskuse ja võime töötada meeskonnas," märkis Loite.

"Näiteks tuleb lahendada keeruline, aga samas väga naljakas ülesanne, kus legendi järgi tuleb osalejatel minna ruttu appi meie lõunanaabrite juurde, täpsemalt ootamatult haigestunud Läti kolleegile. Selleks tuleb halastamatult tiksuva kella saatel pakkida reisikohvrisse ettenähtud esemed, valmistada paralleelselt praemuna, röstsai ja täita joogiveepudelid, need ka kaasa pakkida ja vastata telefonikõnedele, kus helistaja küsis osalejalt arvutustehetele vastuseid," kirjeldas ta.

"Taevavalvurid". Autor/allikas: pressimaterjalid

Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liikme ja tegevjuhi Ivar Värki sõnul tutvustab telesaade lennundust laiemalt ja annab väga hea ettekujutuse lennujuhi elukutsest. Televaatajatel on ühtlasi võimalus saadet jälgides ja ülesannetele kaasa mõeldes ennast analüüsida, kas nad ise sobiksid lennujuhiks.

"Tegemist on elukutsega, millest kuigi palju ei teata ning seetõttu ei oska noored ka antud ametit elukutseks valida. Lennuliiklus kasvab nii maailmas kui Eestis aasta-aastalt ning lennujuhid on need, kes vastutavad igapäevaselt tuhandete reisijate ohutuse eest," lausus Värk.

Ta lisas, et kuna lennujuhi amet on väga vastutusrikas, siis on oluline, et lennujuhi väljaõppe programmi astuksid arukad, julged ja kohusetundlikud inimesed, kes on valmis võtma vastu tõelisi väljakutseid. "Tänu erinevatele situatsioonidele näeme saates osalejate võimekust ja potentsiaali saada tubliks lennujuhiks ning seeläbi teha värbamises õigemaid otsuseid."

"Taevavalvurid". Autor/allikas: pressimaterjalid

Kevadel toimunud konkursi tulemusena jõudis saatesse kümme osalejat. Ettevõtlusega tegelev Markko Raudla otsustas saatesse kandideerida huvist lennunduse vastu.

"Lennujuhi amet pakub väljakutset ning võimalust end proovile panna. Samuti usun, et mul on vajalikud oskused ja eeldused olemas, et tipptasemel lennujuhiks saada," sõnas Raudla, kes läbis edukalt vajalikud eeltestid ning pääses saatesse lennujuhi ameti nimel loogikat ja ülimat tähelepanu nõudvaid ülesandeid lahendama.

Saates paneb end proovile ka müügijuhina töötav Tõnis Ustal, keda meelitas lennujuhi töö juures kindlus, võimalus end teostada ja kiire erialaõppe vorm. "Loodan, et saates ette antud ülesanded on põnevad ja hea oleks, kui saaks ka natuke nalja," lausus Ustal, kes peab enda tugevaimaks omaduseks oskust vajaduse korral vabalt võtta.

"Taevavalvurid". Autor/allikas: pressimaterjalid

"Taevavalvurite" võitjat ootab ees ümbermaailmareis ja võimalus astuda lennujuhi väljaõppe programmi Taanis, millele järgneb kuue kuu pikkune praktika Tallinna Lennujuhtimiskeskuses, kus reguleeritakse kõiki Tallinnast väljuvaid, maanduvaid kui ka Eestist ülelende tegevaid lennukeid. Võimaluse lennujuhiks õppida saavad lisaks võitjale veel kolm osalejat.

"Taevavalvurid" alustab ETV-s laupäeval, 12. oktoobril kell 19.30.