Laura Põldvere: lava on koht, kus on pinge nii suur, et sa ei tunne valu

Laura Põldvere avalikustas, et on 12 aastat kannatanud kroonilise neeruvaagna põletiku käes. Valudes oli ta ka Eurovisiooni-laval, kuid märkis, et laval on pinge nii suur, et seal valu ei tunne.

"Alguses ma ei teadnud, mis see on. See tuli välja, kui ma olin ühes väga armsas lastelaagris kasvataja. Seal suvel olid väga külmad ja ma ärkasin ühel hommikul üles ning mul olid seljas tohutud valud. Keegi viis mind sealt laagrist ruttu Pärnu EMO-sse, kus vaadati-uuriti ja mitte midagi ei leitud," rääkis Põldvere "Ringvaates."

"Pärast seda olid pidevalt justkui neeruvaagna põletikud alged, ma võtsin pidevalt antibiootikume, aga keegi edasi ei uurinud ja ei saanud aru, milles asi on. Nüüd olengi jõudnud sinna, et mul on krooniline neerupõletik, pluss mingid naastud, mis tekitavad neid tohutuid valusid ja põletikku," lisas ta.

Põldvere tõdes, et tal on varem olnud keeruline inimestele selgitada, et miks ta tahab akna kinni panna, kui tal jahe on hakanud – arvatakse, et ta pirtsutab. Aga ta märkis, et seda põevad paljud naisterahvad just siinses kliimatsoonis. "Paljud ei saa sellele abi. Soojas hoidmine aitab, aga kui sul bakter on sees, siis selle vastu see ei saa."

Ta tunnistas, et oli selle sama haigusega ka Eurovisioni-laval. "Sel perioodil olin ka valudes ja ääretult ebamugav oli aeg-ajalt. Aga lava on see koht, kus on pinge nii suur, et sa ei tunne seda valu. See oli see aeg, kus ma mõtlesin, et tuleks hetk, kus ma ei tunne valu."

Kaks viimast aastat ei ole tal püsivat valu olnud. "Tänu sellele, et ma tarbin pidevalt antibiootikume. Aga mingil ajal oli täiesti tavaline, et sul on kogu aeg valud sees."