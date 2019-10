Monarhiahuviline Koidu Raudvere: Rootsi kuningas võttis lapselapsed maksumaksja kulu pealt maha

See nädal tõi uudiseid Rootsi kuninglikust perest selle kohta, et kuningas Carl XVI Gustaf jättis terve hulga oma lapselapsi kuninglikest õigustest ilma. Monarhiahuviline Koidu Raudvere selgitas, et millegi dramaatilisega tegelikult tegu ei ole – lapsed läksid lihtsalt n-ö maksumaksja kulu pealt maha.

"Me räägime viiest väga armsast lapsukesest vanuses 1 –5 eluaastat. Nad on muidugi edasi kuningapere liikmed ja kuninga lapselapsed, lihtsalt otsustati seal natuke kokku tõmmata või keskendada neid, et kes peaksid oma saatuse edaspidi otsuselt siduma selles mõttes kuningakojaga, et hakkama seal tööle, ja kes võivad hakata ükskõik kelleks nad soovivad ja õppida midagi muud," selgitas Raudvere.

Ta kinnitas, et kuninga lapselapsed on endiselt printsid ja printsessid edasi ning ka kuningaperega seotud. "Neil lihtsalt ei ole kuningaperega seotud kohustusi. Nad läksid n-ö maksumaksja kulu pealt maha. Vanemad peavad neid edaspidi ise koolitama ja üleval pidama." Tema sõnul selle pärast muretseda ei tasu, et neil rahamuresid võiks tekkida.

"Nii Carl Philipil ku ka Madeleine'il on omad sissetulekud ja säästud, nii et seda muret ei ole," märkis Raudvere.

Otsus tehti tema hinnangul ilmselt seepärast, et Rootsi kuningakoda on viimase 10 aasta jooksul väga suureks paisunud. "Me oleme saanud selle 10 aasta jooksul kaasa elada kolmedele imeilusatele pulmadele, seitsmetele ristsetele. Mulle tundus, et seal oli tehtud juba graafik omavahel, et keegi oli kogu aeg lapseootel Rootsi kuningakojas."