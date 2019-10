Gunta Randla lavastusest "Mõmmi ja sõbrad": ma loodan, et teatrisse tulevad vanaemad

Uues lavastuses kehastab Jänku-Jutat Külli Reinumägi, kes on ülimalt liigutatud, et talle on antud võimalus mängida üht lapsepõlve lemmikut. "See on väga liigutav ja ma olen sellele mõeldes harras," mainis ta ja lisas, et ta üritab laval jäljendada juba toonasest telelavastusest tuttavat tegelast. "See tegelane iseenesest on nii tugev, mistõttu näitleja seal taga on marginaalne."

Kunstnik Gunta Randla sõnas, et paljude inimeste jaoks tuleb tegelikult üllatusena, kuid suured olid päriselt "Mõmmi ja aabitsa" kostüümid. "Ekraan ei reeda, kui suured või väikesed nad on," mainis ta ja tõi välja, et teatrilavastus on ikkagi midagi muud kui telelavastus. "Lavapilt meenutab eelmist, aga ei kopeeri."

"Ma loodan, et teatrisse tulevad vanaemad, kellel on see nostalgia," ütles Randla ja nentis, et loodetavasti on kaasas ka lapselapsed, kellel see on avastus. "Seda lavastust mängitakse ainult kümme korda ja siis on läinud, seetõttu oleks väga vaja, et televisioon seda salvestaks."

Lavastuses teevad kaasa juba Mõmmi tegelastena tuntuks saanud armastatud näitlejad, nende hulgas näiteks Ivo Eensalu, Katrin Karisma, Raivo Rüütel ja Ene Järvis. Autor on Heljo Mänd, lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik-dekoraator Gunta Randla ja muusika autor Tõnis Kõrvits.