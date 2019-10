Kristo Rajasaare ansambli Kosmikud nimest: me olime suured Kosmose veini entusiastid

Kristo Rajasaare selgitas, et ansambel Kosmikud sai alguse 1999. aastal Järvakandi koolibändi kokkutulekul. "Koolibänd käib iga viie aasta tagant koos, seal on tänaseks juba kümneid, kui mitte sadu muusikuid, ning kui üks bänd lõpetab, siis ta annab teatepulga edasi," sõnas ta ja lisas, et nemad said teatepulga Riho Sibulalt. "Kui 1999. aasta kokkutulek oli läbi, siis järgmisel päeval Kõmmari (Raivo Rätte, toim.) helistas ja pakkus välja, et hakkaks päris bändi tegema."

"Me olime kõik varem bändides mänginud, aga need olid olnud ikkagi teiste meeste bändid," nentis Rajasaare ja rõhutas, et Kosmikud oli nende päris oma bänd. Ansambli tumedama lüürika juured on tema sõnul aga üsna juhuslikud. "Me leidsime pööningult ühe kaustiku, kus olid meie jaoks tundmatu ja tänaseni anonüümseks jääva Aleksander Tambergi luuletused, sealt hakkas meie bändi ka seda rusu sisse tulema."

"Minu isa keldris Järvakandis on veel pool kasti Kosmose veini, see on üks selline marjapeet, mille najal me bändi kunagi alustasime," tõdes ta ja tõi välja, et sellest tuli ka ansambli nimi. "Kosmose veini entusiastid ehk Kosmikud, aga tänasel päeval seda veini muidugi keegi enam suu sisse ei võta, need on ainult vaatamiseks."

"Terevisioonis" esitasid Kosmikud ka kaks lugu:

"Sünnipäev"

"Kuidas tuli pimedus mu tuppa"