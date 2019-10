Sven Lõhmus meenutas 1990. aastaid: oleme olnud situatsioonis, kus terve klubi kakles omavahel

Sven Lõhmus kinnitas, et nad teevad bändi Mr. Happyman jõudumööda. "Kõigil on igapäevaselt teised tööd, aga on tore teha oma muusikalise lapsepõlve bändi edasi," sõnas ta ja lisas, et kui DJ'de käest küsida, mis olid kolm 1990. aastatel enim klubides mängitud lugu, siis "Las mina proovin siis ka" on kindlasti nende hulgas.

"Oleme olnud sellises situatsioonis, kus terve klubi kakles omavahel," sõnas ta ja rõhutas, et ainus, kes ei kakelnud, oli bänd. "Bänd oli lava peal ja laulis, aga minust möödusid õlleklaasid, toolid ja lauad, totaalne kaos oli," selgitas Sven Lõhmus, kinnitades, et igasuguseid asju on nähtud.

Sulev Lõhmus tõi välja, et uues koosseisus on tema trummide taga ning Sven Lõhmus mängib süntesaatorit ja sämplereid. "Trumm on eluaeg olnud minu põhirelv, millega ma kontsertidel tegelen," sõnas ta ja lisas, et kuigi ta on proovinud ka süntesaatorit mängida, siis see pole kuhugi jõudnud. "Minu töö on olla taustajõud Svenile."

"Kunagi on juhtunud diskorina paar sellist intsidenti, kui krooniaja algul pandi 500 krooni laua peale, relv oli puusal ja öeldi, et kui sa nüüd ei lase seda lugu, siis lastakse sind," sõnas ta ja tõdes, et relva ei hoitud ka peidus, vaid see võeti ikkagi välja. "See oli korralik Makarov, mitte suvaline õhupüss," kinnitas Sulev Lõhmus, lisades, et soovilooks oli tol hetkel Captain Jack "Captain Jack".