Ansambel Rüüt peitis südamevalu muusikasse

Lisaks pärimusmuusika hoidmisele peab Rüüt oluliseks loodust ja selle väärtustamist. Paljud lood Rüüdi albumilt "Kadakad" nagu ka "Mina ja meri" on otseselt inspireeritud loodusest ja maalivad sellest kujutluspilte.

Ka "Mina ja meri" loo sisse on peidetud salajane sõnum - südamevalu meie mere pärast ja looduse pärast tervikuna.

"Mina ja meri" on sündinud ansambliliikme Maili Metssalu sulest. ""Mina ja meri" on sellel suvel pugenud minu jaoks ootamatult paljudele sügavale südamesse ja toonud sadu kuulajaid juurde. Ja just see lugu on meid ka bändina viinud väga võimsatesse hetkedesse, millest üheks lemmikuimaks on südaöine Viljandi koos kaasalaulva publiku ja tuledemerega publiku kohal," ütles Metssalu.