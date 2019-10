Galerii: Oksana Tandit viis moe rappa

9. oktoobril esitles Viru rabas oma 15 aastat Eesti moes tähistavat juubelikollektsiooni moelooja Oksana Tandit. Sügisesel pärastlõunal kaunis looduses sai enneolematul poodiumil läbi raba näha nii Eesti disaini kui ka nautida muusikat Lenna Kuurmaa trio ja Ivar Karmi esituses.

"15 aastat Eesti moes on olnud põnev ja väljakutseid pakkuv teekond, mis on saanud teoks just tänu kõigile teile, kes te eelistate stiilset, kestvat ja kvaliteetset Eesti disaini," rääkis Oksana Tandit.

Kollektsiooni iseloomustavad Eesti looduse värvid - rabajärvede sinine ja roheline, pilvede hall, sügismarjade puna. Materjalidest näeb pehmet puuvillast sametit ja velvetit, merinolamba villa, kašmiirvilla, hingavat siidi ja nahka.