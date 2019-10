Franz Malmsten õpib Inglismaal filminäitlejaks: London on mind hästi vastu võtnud

"Kindel oli, et selle aasta ma kasutan ära, et olla väljamaal. Üks suur valik oli vahepeal Venemaa, sest vene keelt ma nii hästi ei valda, võiks ju sellepärast sinna minna, et ära õppida," selgitas Franz Raadio 2 hommikuprogrammis.

Ometi otsustas ta, et tahab siiski inglise keelega jõuda tasemele, et saaks selles keeles rolle sooritada. "Ma sain aru, et Ameerika on liiga kaugel, sealt on liiga keeruline tagasi tulla, et Inglismaa ja London on kõige lähem. Pluss Inglismaal on väga head koolid ja kursused," selgitas Franz.

Sellest aastast elabki Franz mõnda aega Londonis ning osaleb kuuajalisel filminäitlemise kursusel. Lisaks sellele on Franz saanud seal juba paar tööotsa näitlemise alal.

Franzi sõnul tahab ta eelkõige saada selgeks parimad filminäitlemise tehnikad. "Teater ja film on ikkagi mingil määral sarnased, aga seal on tehnikaerinevused. Ehk teatris sa pead jõudma viimase reani või isegi sellest kaugemale, nähtamatule publikule esinema. Aga filmi puhul sa pead esinema ainult sellele inimesele, kes su kõrval on ehk sa pead ainult teksti andma talle. Sul ei ole eesmärki jõuda kinosaali viimaste ridadeni, sellega tegelevad helimehed," selgitas ta.

Näitlemispisiku on Franz saanud oma vanematelt Mait Malmstenilt ja Harriet Toomperelt. Noormees tunnistas, et vanemad pole teda kunagi näitlemise osas tagasi hoidnud. "Meil ei ole kunagi olnud, et ära tee seda ja meil ei ole kunagi olnud, et tee seda. Mind ei ole kunagi sunniviisiliselt viidud näiteringi või teatrisse, ma olen ise läinud kas teatrisse etendust vaatama või teatrikursusele. See on mul ise tulnud, mis ongi kõige õigem," tõdes ta.

Perest eemalolek on Franzi sõnul muidugi raske. "Ikka paar pisarat tuleb, ega see tulemata jää. Ikkagi esimest korda lähed kaugemale pikemalt ära. London on tegelikult hästi vastu võtnud, seal on minu kui eestlase jaoks väga üllatav, kui rõõmsameelsed ja abivalmid nad on. Tänaval inimesed tulevad ja küsivad, kas kõik on hästi, kas tead kuhu minna," ütles Franz, et on juba nii mõndagi sellest kogemusest õppinud.

Näitlemise kõrvalt proovib Franz ennast viia kurssi ka muusikaga ning ostis endale Inglismaal kitarri. "Lihtsalt sellepärast, et heliridasid harjutada ja näputehnikat, mida ma ei ole väga palju praktiseerinud," ütles Malmsten. Malmsteni sõnul on ka näitlejatel suur eelis, kui nad oskavad mängida pilli või laulda. Malmsteni sõnul on talle suureks eeskujuks Mait Malmsten, kes on väga osav kitarrimängija.

Eestis on Franz aga selleks, et osaleda uue õudusfilmi "Kiirtee põrgusse" esilinastusel, milles ta ka ise kaasa teeb. Ta meenutas, et pärast filmicastingut tal liiga hea tunne ei olnud ning uskus, et ei näe režissöör Urmas E. Liivi enam kunagi. "Tegin stseeni ära ja kui ma sealt lahkusin, arvasin ma, et seda meest ei näe ma enam kunagi, siit midagi hea välja ei tule. Nädal aega hiljem ta helistas ja ütles, et me jätkaksime sinuga ja sealt see alguse sai," meenutas Malmsten oma esimest kohtumist Liiviga.

"Kiirtee põrgusse" on kinodes alates 18. oktoobrist.