Kim Kardashian toetab Netflixi dokumentaalist tuntud eluaegset vangi

Kardashian on viimasel ajal kogunud tähelepanu, toetades avalikult erinevaid kurjategijaid, kes tema arvates vääriksid kergemat karistust. Viimane neist, Momolu Stewart vabanes vanglast alles sel esmaspäeval, kuigi talle määrati algselt eluaegne vanglakaristus mõrva eest, vahendas Independent.

Kardashian pöördus nüüd avalikult Marylandi kuberneri Tony Evers​i poole, soovitusega Dassey karistus üle vaadata. Pöördumises oli kaasas ka käsitsi kirjutatud sõnum Dasseylt, kes palus Eversilt armu.

Dasseyle määrati eluaegne vanglakaristus, kui ta oli 17-aastane. Teda süüdistatakse 2005. aastal Teresa Halbachi mõrvas osalemises. Halbachi mõrvas süüdistatakse Dassey onu Steven Averyt, kes kannab samuti eluaegset karistust vanglas. Juhtumist ning selle uurimisest on Netflixis kahe hooajaga dokumentaal "Making a Murderer".

Dassey advokaatide sõnul on mehe puhul tegemist vaimselt alaarenenud inimesega, kellega ülestunnistuse andmise hetkel manipuleeriti. Kirjas kubernerile ütleb Dassey, et palub armu, sest on süütu ning tahab minna koju.

Eversi esindajate sõnul on kuberner Kardashiani toetusest teadlik, kuid Dassey juhtumit käsitletakse kui iga teist.