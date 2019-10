Lasteekraani uuelt leheküljelt leiab sisu, mida teleekraanilt ei näe

Lasteekraani keskkonnas saavad noored vaadata parimaid eestikeelseid multifilme, filme ja saateid, panna end proovile mängudes ja võistlustes, lugeda "Tähekest" ning kuulata õhtuks muhedaid unejutte.

"Lisaks programmile, mis tuleb tele- või raadioeetrist, on meil päris sellist sisu ka, mida kuskil veel varem näinud ei ole, mis on ainult Lasteekraani oma sisu," selgitas Lasteekraan.ee toimetaja Kadri Tiisel ETV saates "Terevisioon". Näiteks multifilm "Riuklikud loomad" on eksklusiivselt üleval ainult Lasteekraani leheküljel.

Leht täieneb iga päev uue tele- ja raadiosisu ning unikaalse sisu võrra. Peagi tahetakse lehel avaldada ülimenuka "Mina ja Mia" esimene hooaeg ning pärast seda ka täies pikkuses teine hooaeg. "Ta on natuke sedalaadi keskkond nagu Netflix, kus sa saadki hooaegade kaupa asju vaadata," selgitas Tiisel.

Lasteekraani kasutaja Britten Einblau ütles, et tema lemmikmäng lehel on tervete hammaste viktoriin. Lemmikmultikaks peab Britten "Päikesejänkude" multifilmi.

Uus lastekeskkond on müra- ja reklaamivaba ning kõikidele kasutajatele tasuta.

Lasteekraan on esimene etapp Eesti Rahvusringhäälingu pikaajalisest strateegiast luua parimat eestikeelset sisu pakkuv VOD-keskkond.