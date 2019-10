ERR Menu soovitab Euroopa lastefilme

12.-20. oktoobrini kestvatel laste filmipäevadel on Artise ekraanidel uued eestikeelsed Euroopa lastefilmid. Kavas on neli südamlikku filmi ja animatsiooni, mis tutvustavad erineva käekirjaga režissööride loomingut.

Noorematele lasteaialastele mõeldes on programmi valitud lühianimatsioonide kassett "Hundid ja hundikesed" ("Loups tendres et loufoques", Belgia-Prantsusmaa 2019), mis jutustab värvikatest hunditegelastest ning nende seiklustest. Veidi vanematele mudilastele on mõeldud täispikk animatsioon "Pääsuke Manou" (Manou the Swift, Saksamaa 2019), mis räägib pääsukesest, kes kasvab üles uskudes, et on kajakas ning satub siis seiklustesse, mille käigus avastab oma tõelise päritolu.

Algklassilastele on filmipäevadel vaatamiseks animatsioon "Pettson ja Findus. Findus kolib ära" (Pettersson und Findus - Findus zieht um, Saksamaa 2018), mis põhineb tuntud kirjaniku Sven Nordqvisti armastatud lasteraamatutel vanamees Pettsonist ja kass Findusest. Koolilastele sobib hästi ka Prantsuse mängufilm "Perekonnata" ("Rémi sans famille", Prantsusmaa 2018), mis jutustab 10-aastase orvu Rémi rännakust läbi Prantsusmaa, et jõuda oma päritolu saladuse jälile. Kauni mängufilmi tegevus leiab aset 19. sajandil ning põhineb Hector Malot' samanimelisel raamatul.

Kümnenda sünnipäeva puhul toob Artis 15 korral ekraanile ka selle aasta Prantsuse hittfilmi "Üheskoos lõpuni välja", mis on humoorikas draama ühe sõpruskonna taaskohtumisest vana sõbra juubeli puhul. Filmis teevad kaasa Oscari-võitja Marion Cotillard ning ülimenuka koomilise draama "1 + 1" peaosatäitja François Cluzet.