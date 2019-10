Mart Kuusk rattaretke raskusest: kummalisel kombel me jääme kogu aeg vanemaks

Lõuna-Ameerikasse jõuti rattaseltskonnaga kohale just õigeks ajaks, kui jalgpalli MM-il võitis Uruguay Portugali. Ent jalgpall polnud reisiseltskonna põhisihiks, vaid tuhanded kilomeetrid, mis osutasid rännulistele tõeliselt kanget vastupanu.

"Raskus seisneb eeskätt selles, et kummalisel kombel me jääme kogu aeg vanemaks, meie füüsiline võimekus jalgratta seljas langeb ja uhhuduuril on iseloomulik mitte eriti ette valmistada," tunnistas Kuusk, et mägised teed võtsid mehed küpseks ning tegemist oli ühe raskeima katsumusega seni.

Ehh, uhhuduuri rattaretk ümber maakera startis 2002. aastal. "Oleme läbi sõitnud poole eesmärgist. Me alustasime Mongooliast, vahepeale on jäänud Hiina, Tiibet, Nepaal, Pakistan, Bangladesh, Jeemen, Afganistan, Aafrika ja nii edasi," loetles Kuusk.

Reisiseltskond oma retki pikalt ette ei planeeri, kuid aastaks 2050 loodetakse tagasi olla Ulaanbaataris, kust teekonda alustati. "See ei pruugi kõigile meestele olla võimalik, sest suure tõenäosusega on mõned ära surnud selleks ajaks. Aga meil on ka kokkulepe, et siis vähemalt tuhk saab puistatud Gobi kõrbe," avaldas Kuusk.

Uhhuduuri rattaretkega samal päeval alustab ETV-s ka uhiuus võistlussaade "Taevavalvurid", mis selgitab televaatajate silme all välja sobivad kandidaadid lennujuhi ametile.

Saated stardivad järjestikku 12. oktoobril kell 19.30.