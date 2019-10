Eesti kõrgeim puu kuivas ära, rolli võttis üle 46,6 meetrit kõrge mänd

Põlvamaa Ootsipalu oru kuusk hakkas kasvama siis, kui Napoleon Moskvat vallutas ehk rohkem kui 200 aastat tagasi. Eesti kõrgeima puu tiitlit kandis ta neli aastat, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Kuna selle puu vanus on 217 aastat, mis on kuuse jaoks väga vana puu, ma väga ei olegi kuulnud vanemaid puid Eestis," selgitas RMK metsakasvataja Kaarel Tiganik.

Eesti kõrgeima puu tiitli võttis üle 46,6 meetrit pikk mänd, mis on ka maailmas kõrgeim mänd.

Kuigi kuusk näitas veel kevadel elujõudu, on suurem osa puust sügiseks kuivanud. Kui augustis oli puust kuivanud vaid kolmandik, siis oktoobriks on puu juba kehvemas seisus.

Kuna Eestis oli kuiv ja põuane suvi ning kuuske on aastaid rünnanud kooreüraskid, on kuusk selleks korraks oma elu ära elanud. Surnud puu on aga kasulik putukatele ja lindudele, kes neid putukaid jahivad. "Surnud puu enne kui ta ära kõduneb on üks eluslooduse osa," lausus Tiganik.