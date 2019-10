Admiral Bellingshausenil seilav ornitoloog reastas põnevamad leiud

Admiral Bellingshauseni pardal sõidab ornitoloog Leho Luigujõe, kes vaatleb retkel ookeanilinde. Üks põnevamaid seni nähtuist on olnud harksaba kajakas.

"Kõige rõõmsam ma olen harksaba kajaka üle, sest ma ei ole seda elus enne näinud," ütles Luigujõe, kuid lisas, et tegelikult on seda liiki kohatud Eestiski, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Oma retkel on ornitoloog näinud 161 linnuliiki, kuid suuremat osa neist maismaal. "Ega see meri väga liigirikas ei ole, merel on võib-olla 20 linnuliiki, keda näha võime," tunnistas Luigujõe.

Suure ookeani linnud eksivad aeg-ajalt ikka Eestisse, sest läänetormidega liiguvad ookeanilinnud ka Eesti pinnal.

Luigujõe töötab Admiral Bellingshauseni pardal varahommikust hilisõhtuni ning seda nii suure laine kui ka tugeva tuulega.

Kroonlinnast 11. juulil mereretke alustanud eestlaste purjelaev Admiral Bellingshauseni meeskond plaanib jõuda jäise mandri avastamise 200. tähtpäeval, 28. jaanuaril 2020 Antarktikasse.